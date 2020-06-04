Zirvedeki takımların Devler Ligi hesabı

Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezası alması üzerine, Süper Lig ekiplerinin de Avrupa planları değişti.

UEFA, dün yaptığı açıklama ile Trabzonspor'un, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdiğini belirtmişti.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki hesaplar da değişti. Şu anki puan durumuna göre, bordo-mavililerin Avrupa'ya gidememesi nedeniyle oluşabilecek senaryolar şu şekilde...

BAŞAKŞEHİR DİREKT KATILMA HAKKI KAZANACAK

Süper Lig'in şu anki puan durumuyla sona ermesi halinde bile ligin ikincisi, Devler Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı kazanacak. Şu anda ligde ikinci sırada bulunan Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkında büyük avantajı bulunuyor.

G.SARAY DA DİREKT KATILMA HAKKINA SAHİP

Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray da Başakşehir gibi Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma şansına sahip. Sarı-kırmızılılar, ikinci olduğu takdirde yeniden devler liginde mücadele etmeye hak kazanacak. Süper Lig'de 50 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, ligi şu anda bulunduğu konumda bitirirse Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamaya hak kazanacak. Ancak Galatasaray ligi 4. sırada bitirirse UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

SİVAS DA DEVLER LİGİ HESABI YAPIYOR

Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından 49 puanla 4. sırada yer alan Sivasspor da Şampiyonlar Ligi hesapları yapmaya başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'i 2. ve 3. bitirdiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ, 2 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLİR

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunan Beşiktaş, bu farkı eritip 3. sırada yer aldığı takdirde 2 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

F.BAHÇE DEVLER LİGİ HAYALİ KURUYOR

Öte yandan Süper Lig'de 3. olan Galatasaray ile arasında 10 puan fark bulunan sarı-lacivertliler de 8 haftalık süreçte, puan farkını kapatıp 3. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hayalini kurmaya başladı.

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı bulunuyor.