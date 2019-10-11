Sporcular, Tokyo olimpiyatlarına robotlarla taşınacak

Önümüzdeki yıl Tokyo kentinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda, sadece sporcuları görmeyeceksiniz. Toyota'nın, Tokyo 2020 Robot Projesi kapsamında geliştirdiği robotlardan daha önce size bahsetmiştik. Şirket, bu robotlarla hem seyircileri hem de sporcuları taşımayı planlıyor.





2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'nın robot teknolojisini tüm dünyaya göstermek için harika bir fırsat olduğunu söyleyen Tokyo 2020 Robot Projesi ekibi, bu robotları sadece olimpiyatlarda değil gündelik hayatta da kullanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Toyota, sporcuları olimpiyatlara taşıyacak yeni elektrikli ve sürücüsüz robot araçlarını tanıttı.





ENGELLİ SPORCULAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Özellikle engelli sporcular için geliştirilen bu özel araçlar, 4 tekerlekli sandalyeli ve ayakta 7 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Aynı zamanda geniş ve sürgülü kapılara, alçak zeminlere ve şık tasarıma sahip olan bu araçlar, 3D haritalama ve kontrol yazılımı sayesinde sürücüsüz olarak saatte 19 kilometre hız yapabilecek.





TEK ŞARJLA 150 KİLOMETRE

Toyota, söz konusu elektrikli araçların tek bir şarjla 150 kilometreye kadar menzili olduğunu söylüyor. Bu, olimpiyatlar sırasında pek de şarj sorunu yaşamayacakları anlamına geliyor.

ENGELLİ SEYİRCİLER DE ROBOTLARDAN FAYDALANACAK

Olimpiyat sponsoru Toyota, ürettiği insan destek ve teslimat destek robotlarıyla da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katkıda bulunacak. Toyota Frontier Araştırma Merkezi Genel Müdürü Nobuhiko Koga, “Robotların, tekerlekli sandalyelerdeki seyircilerin müsabakaları kısıtlama olmadan izleyerek zevk almalarına, stadyumların içindeki atmosferi yakalamalarına ve sporun heyecanını hissetmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylere destek sağlayacak robotlara ek olarak; stadyumun içinde devriye atacak, yiyecek ve diğer malları taşıyacak, insanları koltuklara yönlendirerek çeşitli bilgiler verecek robotlar da kullanılacak.

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