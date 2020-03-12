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Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

Tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdüren koronavirüse karşı kulüpler tüm önlemlerini almış olsalar da, salgın spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 10:29..
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Önemli birçok ligde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, bazı futbol takımları ise yasak olması nedeniyle deplasman müsabakalarına katılamıyorlar.

Ancak tüm önlemlere rağmen koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı da gün geçtikçe artıyor.

FUTBOLDA KORONAVİRÜS ALARMI

Son olarak Juventuslu oyuncu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçtiğimiz hafta Juventus ile karşı karşıya gelen Inter, 2 hafta tüm spor faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Benzer önlemi aldığını açıklayan Juventus, tüm ekibi testten geçirerek karantina altına aldığını da belirtti.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

Öte yandan futbolda koronavirüs önlemleri de alınmaya devam ediyor...

LİGLER DURDURULDU

Koronavirüs nedeniyle durdural liglerin yanı sıra müsabakalara seyircisiz devam etme kararı alan ligler de oldu.

11 Nisan'a kadar durdurulan ligler:
İtalya
Avusturya
Japonya
İsviçre
Slovakya
Hollanda
Çin
Güney Kore

Seyircisiz oynanacak ligler:
Portekiz
İspanya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Danimarka
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Kosta Rika
Fas

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ERTELEME KARARI

UEFA, koronavirüs endişesi nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamaları sonrası Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Öte yandan UEFA, Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlardan yalnızca Başakşehir-Kopenhag ile Rangers-Leverkusen maçlarında seyirci olacağını belirtti.

LASK–MANU (Seyircisiz)
Frankfurt– Basel (Seyircisiz)
Wolfsburg-Shakhtar (Seyircisiz)
Olympiakos-Wolves (Seyircisiz)
Sevilla-Roma (Erteleme)
Inter-Getafe (Erteleme)

MİLLİ TAKIMIMIZA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

OLYMPIAKOS BAŞKANI AÇIKLADI

Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Marinakis'in koronavirüsüne yakalanmasının ardından Olympiakos'ta futbolcuların ve çalışanların testten geçirilmesine karar verildi.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

NBA'DE SEZON ERTELENDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle tüm maçlar ikinci bir bildirime kadar iptal edildi.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

EuroLegue Yönetimi, İtalya'da oynanacak olan maçların koronavirüs nedeniyle İtalya'da dışında oynanacağını açıkladı.

- Milano-Olympiakos
- Milano-ASVEL
- Milano-CSKA Moskova
- Bologna-Monaco
- Reyer Venice-Malaga

THY EuroLeague, koronavirüs nedeniyle maçların ertelemeyeceğini ancak bazı önlemler alındığını duyurdu.Soyunma odaları basına kapalı tutulacak. Flaş röportaj alanı olmayacak ve hiçbir basın mensubu bu alana giremeyecek. Basın toplantısında koç ve bir oyuncu olacak ancak basınla aralarında 1.5 metre mesafe olacak.

EuroLeague'de seyircisiz oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Real Madrid-Kızılyıldız
Maccabi-Baskonia
Barcelona-Zalgiris
ASVEL-Zenit
Valencia-Milano
Milano-Real Madrid

EuroCup:

Monaco-Kazan
Brescia-Reyer

Darüşşaka-Bologna maçı ise ertelendi.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

VOLEYBOLDA MÜSABAKALAR ERTELENDİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena - GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.

82 ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Mart ve Nisan aylarındaki 82 ulusal ve uluslararası organizasyonu ertelediğini açıkladı.

Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

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