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Spotify, aile üyeliği için adres doğrulaması isteyecek

Spotify, aile üyeliği paketini kullananların aynı evde yaşadıklarını doğrulaması şartını getirdi.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 11:30..
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Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, aylık 20.99 TL karşılığında aile paketi özelliğine sahip. Bu özellik, aynı aileden 6 kişinin tek bir fiyatla platforma erişmesini sağlıyor. Ancak bazı arkadaş grupları, aile paketini alarak aylık ücreti de aralarında bölüşmüş oluyor.

Spotify, aile paketinin kötüye kullanımını durdurmak için yeni bir özellik hayata geçiriyor. Şirket, bundan böyle aile paketi alan kullanıcıların, aynı adreste oturduklarını doğrulamasını isteyecek.

SPOTİFY

SPOTIFY DAHA ÖNCE DE DENEDİ

Spotify, aslında uzun bir süredir aile planının kötüye kullanımı ile ilgili mücadele ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl başlattığı yeni bir uygulamada, aile planını satın alan kullanıcılardan GPS koordinatlarını isteyerek, kullanıcıların aynı evde yaşadıklarını doğrulamak istedi. Ancak bu durum, gizlilik endişeleri nedeniyle çok geçmeden sonlandırıldı.

Görünüşe göre Spotify, yine aynı yöntemi kullanarak aile paketine sahip kullanıcıların aynı evde yaşayıp yaşamadığını tespit edecek. Uygulama ayrıca, zaman zaman kullanıcıların konum bilgilerini alarak yer kontrolu yapacak.

spotify

GİZLİLİK ENDİŞELERİ GERİ DÖNDÜ

Spotify, her ne kadar konum doğrulaması yapmak istese de kullanıcıların gizliliği oldukça büyük önem taşıyor. Birçok analiste göre bu durum, endişe verici gizlilik problemlerı ortaya çıkarabilir.  Spotify ise, kullanıcıların konum verilerinin şifreleneceğini ve yalnızca doğrulamak için kullanılacağını iddia ediyor.

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