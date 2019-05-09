Spotify'ın şikayeti üzerine Avrupa Birliği Apple'ı inceleyecek

Spotfiy, geçtiğimiz ayda Apple'ın, App Store'da tüketicileri kendi müzik uygulaması Apple Music'e yönlendirdiğini belirterek Apple'ı şikayet etmişti.

Sektördeki gücün tek bir elde toplandığı tekelci anlayış anlamına gelen

'tröst' yapısına izin vermeyen Avrupa Birliği, birkaç hafta içerisinde Apple'ı resmen inceleme altına alacak.

"APPLE ADİL DAVRANMIYOR"

Spotify CEO'su Daniel Ek, Apple Vergisi olarak adlandırdığı unsurdan oldukça şikayetçi olduğunu belirtti. Apple, App Store aracılığı ile Spotify uygulamasına kaydolan müşterilerden yüzde 30, sonraki yıllarda ise yüzde 15 pay alıyor. Spotify, Apple’ın müzik üyeliklerini vergilerle adil olmayan bir şekilde kısıtladığını ancak benzer bir sistemi Uber veya Devieroo’ya uygulamadığını belirtti.

Apple'a yönelik bir başka suçlama ise şirketin, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik güncellemelere izin vermiyor olması. Spotify, Apple'ın kendi uygulamaları Siri, HomePod ve Apple Watch'u, kendi müzik uygulamasına kullanıcı toplamak için kullandığını söylüyor.





AVRUPA BİRLİĞİ APPLE'I İNCELEYECEK

Avrupa Birliği, Spotify'ın şikayeti üzerine Apple'ı inceleme altına alacak. Eğer Apple'ın yasadışı davrandığı tespit edilirse, Avrupa Birliği Apple'a, şirketin küresel gelirinin yüzde 10'una kadar para cezası verebilme yetkisine sahip.

Google'ın, benzer konulardan Avrupa Birliği'nden aldığı toplam cezanın 8.2 milyar euro seviyesinde olduğunu düşünürsek, Apple'ın da böyle bir ceza alması muhtemel görünüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.