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Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Bosna'daki soykırımda çocuklarını kaybeden Srebrenitsa'lı anneler, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde süren eyleme destek ziyareti gerçekleştirdi.

AA | 17.10.2019 - 05:24..
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan Diyarbakır annelerini, Srebrenitsa Anneleri ziyaret etti.

Srebrenitsa annelerinden, Diyarbakır annelerine destek.VİDEO

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Duygulu anların yaşandığı ve annelerin birbirine sarılarak ağladığı ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti Diyarabakır annelerine hediye edildi.

Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti

''BİRBİRLERİNİN HALİNDEN ANLAYAN ANNELER''

Dün Bosna'da bugün de Diyarbakır'daki annelerin acı içinde ağladığını belirten Yavuz, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini kaydetti. "Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi" kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu: "Bu anneler Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler.''

Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti


''BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK İÇİN DE BURADAYIZ''

İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, Bosna Hersek'ten 17 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 100 anneyle ziyarete geldiklerini söyleyen Yavuz, ''Anneler Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti

SAVAŞTA SİZ GELMİŞTİNİZ, O YÜZDEN BURADAYIZ

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli de "Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız. Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner.'' diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini aktardı.

Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turic, "Çünkü dün biz ağlıyorduk, siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik, her zaman sizin yanınızdayız." diye konuştu.

Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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