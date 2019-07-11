Srebrenitsa Katliamı nedir

1991-1995 yılları arasında Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya bir harekat düzenledi. Krivaya 95 Harekatı olarak bilinen bu harekat, 1995 yılında Sırp General Ratko Mladic tarafından yönetildi.

KATLİAM ENGELENMEDİ

11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya giren ordu, Mladic'in öncülüğünde ağır silahlarla 8 bin 372 Boşnak'ı katletti.

BM (Birleşmiş Milletler)'nin Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmesine ve Hollanda'dan 400 barış gücü askeri göndermesine rağmen katliam engellenememiştir.

SOYKIRIM OLARAK TANINIYOR

Avrupa'da hukuki olarak da belgelenmiş ilk soykırım olma özelliği taşıyan Srebrenitsa soykırımı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen en büyük toplu katliamdır.

BOŞNAKLAR SAVUNMASIZ KALDI

Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yaşanan kaos, Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı, Sırplar'ın Bosna'da başlattığı bu soykırıma yol açtı.

Boşnaklar'ın elindeki silahlar Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmış ve bölge halkı savunmasız kalmıştı.

BM'nin katliam esnasında bölge güvenliğini sağlayamaması ve Srebrenitsa'yı korumakla görevli olan Hollandalı Komutan Thom Karremans'ın kendisine sığınan 25 bin kişiyi ve şehri Sırplara teslim etmesi de bu katliamın sebeplerindendir.