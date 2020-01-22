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Srebrenitsalı anneler AİHM'ye başvurdu

Srebrenitsalı anneler, soykırım sırasında bölgede görevli olan Hollandalı askerlerin sorumluluk paylarının yüzde 10'a düşürülmesi kararını AİHM'ye götürdü.

AA | 22.01.2020 - 00:20..
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Savaş ve soykırım suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesiyle başlayan soykırımda en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledilmişti.

Bosna Hersek'in doğusunda 1995'te yaşanan soykırıma ilişkin Temmuz ayında karara bağlanan temyiz davasında, Hollanda Yüksek Mahkemesi Hollandalı askerlere sığınan 300 kadar Boşnak sivilin yaşama şansının çok düşük olduğunu belirtmiş ve daha önce de "kısmen" suçlu bulunan ülkenin sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürmüştü.

Mahkeme, temyiz davasında verdiği bu kararla kurban yakınlarına verilmesi gereken tazminat oranını da indirmişti.

Srebrenitsalı anneler AİHM'ye başvurdu

KARAR AİHM'YE GÖTÜRÜLDÜ

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Hollanda Yüksek Mahkemesinde geçen temmuz görülen temyiz davasında, soykırım sırasında bölgede görevli Hollanda askerlerinin bundan "kısmen" suçlu bulunması ancak sorumluluk paylarının yüzde 30'dan 10'a indirilmesi hakkındaki karara AİHM nezdinde itiraz etti.

"HOLLANDALI ASKERLERİ SİVİLLERİ TESLİM ETTİ"

Dernek Başkanı Munira Subasic, yaptığı açıklamada, Srebrenitsalı annelerin yüksek mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, o dönem Srebrenitsa'da görev yapan Hollandalı askerlerin Boşnak sivilleri katillerine teslim ettiklerini söyledi.

Srebrenitsalı anneler AİHM'ye başvurdu

"BİR ÜLKENİN KENDİ ASKERLERİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİĞİ İLK VAKA"

Mahkemenin Hollandalı askerleri "kısmen" suçlu bulmasının önemli olduğunu vurgulayan Subasic, "Zira bu, sınır dışına asker gönderen bir ülkenin kendi askerlerinin sorumluluğunu üstlendiği ilk vaka oldu ancak askerlerin sorumluluk yüzdesinin yükseltilmesini talep ediyoruz." dedi.

Srebrenitsalı anneler AİHM'ye başvurdu

Srebrenitsalı anneler AİHM'ye başvurdu

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