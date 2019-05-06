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Sri Lanka 200 Müslüman din adamını sınır dışı etti

Ülkede gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bazı din adamları hedef haline getirildi.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 08:15..
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Sri Lanka hükümeti, DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilen 250'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıların ardından 200 Müslüman din adamını sınır dışı ettiğini açıkladı.

"VİZE SİSTEMİMİZİ İNCELEDİK"

Toplamda 600 kişinin sınır dışı edildiğini belirten İçişleri Bakanı Vajira Abeywardena, "Ülkedeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak vize sistemimizi inceledik ve din alimleri için uygulamayı daha da sıkılaştırma kararı aldık. Sınır dışı edilenlerden 200'ü de Müslüman din adamıydı." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka 200 Müslüman din adamını sınır dışı etti

Söz konusu tedbirin yabancı din adamlarının yerel halkın aşırılığa kaymasına engel olmak için uygulanacağı belirtildi.

"TARHİLER GEÇMESİNE RAĞMEN BURADA KALDILAR"

Bakan Abeywardena, yabancı uyruklu kişilerin ülkeye yasal yollardan girdiklerini ancak 21 Nisan'daki saldırıların ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları sırasında, vize tarihleri geçmesine rağmen bu kişilerin burada kalmaya devam ettiklerinin anlaşıldığı söyledi.

Sri Lanka 200 Müslüman din adamını sınır dışı etti

Ayrıca şahıslara vize tarihini geçirdikleri gerekçesiyle cezai müeyyide uygulandığı da kaydedildi.

Sri Lankalı bakan kovulanların uyruklarına ilişkin detay vermedi.

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