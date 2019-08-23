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Sri Lanka, kaçak çaya karşı uyardı

Halk arasında 'kaçak çay' olarak bilinen Sri Lanka çayının sahtesine karşı Sri Lanka Çay Kurulu bir uyarı yayınladı.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 09:21..
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Dünyanın en fazla çay tüketilen ülkesi olan Türkiye'de Rize çayının yanında Sri Lanka'da üretilen ve halk arasında "kaçak çay" olarak da bilinen çay da sıkça tükeitliyor.

Yalnız bu çay, yurda yasal yollardan gelmekle birlikte özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki sınırlar üzerinden kaçak yollarla da ülkemize girebiliyor.

Baze bu çayların sahteleri de piyasa da Sri Lanka çayı veya bilinen adıyla "kaçak çay" olarak satışa sunuluyor.

ASLAN LOGOLU ÇAY

Sri Lanka Çay Kurulu'da bu durumlara karşı bir uyarı metni yayınladı. Orijinal Sri Lanka çayında aslan logosu kullandığı belirtildi.

Sri Lanka, kaçak çaya karşı uyardı

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