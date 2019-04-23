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Sri Lanka, terör saldırılarının ardından sosyal medyayı engelledi

Sri Lanka hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamaların ardından sosyal medya sitelerine geçici olarak erişimi durdurdu.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 10:57..
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Geçtiğimiz hafta, paskalya bayramını kutlayan Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde, peş peşe patlamalar meydana gelmiş ve ilk belirlemelere göre 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka hükümeti, yanlış bilgilendirme ve sahte haber yayılmasını engellemek için Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya sitesine ve uygulamasına olan erişimi durdurma kararı aldı.

sri lanka

Saldırılardan sadece birkaç saat sonra sosyal medyadaki yanlış bilgilendirme ve sahte haberlerin arttığını gören yetkililer, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların iç huzursuzluk yaratacağı şüphesiyle birçok sosyal ağa erişimi geçici bir süre durdurdu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin olaylarla ilgili soruşturmalarını tamamlayana kadar söz konusu yasağın devam edeceğini bildirdi.

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