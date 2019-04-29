taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9468
Euro
6.6377
Altın
1285.96
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.877

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Paskalya saldırılarının ardından yüzü örten tüm kıyafetler Sri Lanka'da yasaklandı.

AA | 29.04.2019 - 00:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlenmesi sırasında, bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonucu 253 kişinin hayatını kaybetti.

Ülke yönetimi saldırılar sonrasında OHAL ilan edip savunma amaçlı bir takım yeni yasalar getirdi.

Sri Lanka’da, yapılan düzenlemelerle yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığı duyuruldu.

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

SALDIRGANLARIN BURKA GİYEREK KAÇTI İDDİASI VARDI

Sri Lanka medyasında yayınlanan açıklamaya göre burkayı da kapsayan yasak yarından itibaren yürürlüğe girecek.Ülkedeki Müslüman ulema, bugün burkanın yasaklanmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısını ele almak için toplanmıştı.
Kısa süre önce Sri Lankalı bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söylemişti. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da bayrak asma etkinliği

Lübnan'da bayrak asma etkinliği

0
Bir çocuğu gasp için bıçaklayan zanlı yakalandı

Bir çocuğu gasp için bıçaklayan zanlı yakalandı

0
Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir