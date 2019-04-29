Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlenmesi sırasında, bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonucu 253 kişinin hayatını kaybetti.

Ülke yönetimi saldırılar sonrasında OHAL ilan edip savunma amaçlı bir takım yeni yasalar getirdi.

Sri Lanka’da, yapılan düzenlemelerle yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığı duyuruldu.

SALDIRGANLARIN BURKA GİYEREK KAÇTI İDDİASI VARDI

Sri Lanka medyasında yayınlanan açıklamaya göre burkayı da kapsayan yasak yarından itibaren yürürlüğe girecek.Ülkedeki Müslüman ulema, bugün burkanın yasaklanmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısını ele almak için toplanmıştı.

Kısa süre önce Sri Lankalı bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söylemişti. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.