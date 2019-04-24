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Sri Lanka'da ölü sayısı 359'a çıktı

Sri Lanka'da, Paskalya'da ölenlerin sayısı artıyor. Saldırılar sonrası ölü sayısı 359'a ulaştı.

AA | 24.04.2019 - 10:03..
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Sri Lanka’da, Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 321’den 359’a yükseldiği açıklandı.

359 ÖLÜ

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara tarafından yapılan açıklamaya göre, Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı. Sözcü Gunasekara, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a çıktığını açıkladı.

Sri Lanka'da ölü sayısı 359'a çıktı

GÖZALTI SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Saldırıların ardından yapılan operasyonlar kapsamında dün gece 18 şüphelinin daha yakalandığını aktaran Ruwan Gunasekara, son operasyonda yakalananlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 40’dan 58’e yükseldiğini söyledi. Yakalanan şüphelilerin kimlik ve uyrukları hakkında bilgi vermeyen Gunasekara, dün gözaltına alınan 40 kişinin de Sri Lankalı olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Son bilgilere göre; 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

BİR PATLAMA DAHA OLDU

Bu arada Sri Lanka'da bir tane bomba daha bulundu. Güvenlik kuvvetlerinin Savoy Sineması yakınında park halinde bir motosikletten şüphelenmesi üzerine, olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı. Ekipler, motosikleti kontrollü şekilde patlattı.

Sri Lanka'da ölü sayısı 359'a çıktı

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