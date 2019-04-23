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Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 310’a yükseldiği bildirildi.

AA | 23.04.2019 - 09:02..
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Sri Lanka DailyMirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

40'A YAKIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti. Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

BOMBALI SALDIRILAR

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

TÜRK MÜHENDİSLER DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.  Saldırılarda 500'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da Sri Lanka'daki saldırılarda yaşamını yitirmişti.

Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

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