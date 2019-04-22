Sri Lanka'da patlama

Sri Lanka'da Colombo Kilisesi yakınında bir patlama daha meydana geldi.

87 ADET PATLAYICI BULUNDU

Ayrıca Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada Pettah polis merkezi mensuplarının önce 12, ardından 75 adet patlayıcı ele geçirdiklerini duyurdu. Soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bu arada Sri Lanka’da bulunan Shangri-La Oteli’ne yönelik dünkü saldırıyı gerçekleştiren kişinin Insan Seelavan olduğu ifade edildi.

Sri Lanka’da dün çok sayıda otel ve cami yakınlarında gerçekleştirilen saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla bağlantısı olabileceği tespit edilen 24 kişi gözaltına alınırken, başkent Colombo’da bulunan Shangri-La Oteli’ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği tespit edildi.

Polis, yerel mahkemenin saldırının faillerinden birinin Insan Seelavan olduğunu açıkladı. Bir fabrika sahibi olan Seelavan’ın 9 çalışanının gözaltına alındığı ve 6 Mayıs’a kadar da gözaltında tutulacağı ifade edildi.

