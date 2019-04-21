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Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki otel ve kiliselere yapılan terör saldırılarında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

AA | 21.04.2019 - 13:42..
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Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinen ve bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da 3 kilise ve 4 otelde patlama meydana geldi. En az 185 kişi yaşamını yitirirken en az 400 kişi de yaralandı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan 8 ayrı patlamanın kurbanları arasında iki Türk mühendisin de olduğu belirlendi.

185 ÖLÜ, 469 YARALI

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

 

 

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