Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sağlık Bakanlığı İletişim Departmanı Genel Sekreteri Prasanna Adikari, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle, Pazar günü yapılan terörist saldırıda meydana gelen ölüm sayısını, daha önce bildirildiği gibi 359 değil, 253 olarak revize ediyoruz.” dedi.

"AĞABEYİM, ÜLKEYE FARKLI BİRİ OLARAK DÖNDÜ"

Öte yandan canlı bombalardan 36 yaşındaki Abdul Lathief Jameel Mohamed’in kız kardeşi, abisinin Avustralya’da radikalleştiğini iddia etti.

2006’dan 2007’ye kadar Londra’da bulunan Kingston Üniversitesinde havacılık mühendisliği eğitimi alan Mohamed’in kardeşi Samsul Hidaya, abisinin Avustralya’da lisans eğitimi almaya gittikten sonra ülkeye farklı bir adam olarak döndüğünü savundu.

Hidaya, "Ağabeyim İngiltere’ye gittiğinde ve geri döndüğünde normaldi. Avustralya’da lisansüstü eğitimini yaptıktan sonra Sri Lanka’ya farklı bir adam olarak döndü. Uzun bir sakalı vardı. Mizah anlayışını yitirmişti. Ciddileşip geri çekildi. Tanımadığı insanların gülmesine bile dayanamıyordu." ifadelerini kullandı.

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