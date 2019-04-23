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Sri Lankalı Bakan: Saldırılar Yeni Zelanda misillemesi

321 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası araştırma yapan Sri Lanka hükümeti açıklamalarda bulundu.

AA | 23.04.2019 - 12:35..
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Sri Lanka Savunma Bakanı Dinendra Ruwan Wijewardene, ülkesinde yaşanan saldırıların Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına karşılık bir misilleme olduğunu savundu.

Bakan, "Ön bulgular gösteriyor ki, Sri Lanka'da yaşananlar Christchurch'teki Müslümanlar yapılan saldırıya karşı bir misillemeydi" dedi.

"SALDIRININ ARDINDA İKİ ÖRGÜT VAR"

Wijewardene, saldırının iki yerel örgüt tarafından gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan, "Saldırı Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) ile JMI tarafından yapıldı" dedi. Bakan JMI ile 'Jammiyathul Millathu Ibrahim' adlı örgütü işaret etti.

Sri Lankalı Bakan: Saldırılar Yeni Zelanda misillemesi

NTJ ile, 'Cemaat-ül Mücahidin' ile bağlantılarının araştırıldığı da belirtildi. Ancak bu grubun, Bangladeş'te terör örgütü olarak kabul edilen ve aynı adı taşıyan grupla bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.

RESMEN ÜSTLENEN OLMADI

Sri Lanka’daki saldırıyı henüz 'resmen' üstlenen olmadı. Hükümet, bu yerel örgütlerin uluslararası destek olmadan bu derece kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.

Sri Lankalı Bakan: Saldırılar Yeni Zelanda misillemesi

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