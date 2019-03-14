SSCB nedir

Resmi adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kısaca SSCB veya Sovyetler, Rus İmparatorluğu'nun Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce, 1917 Ekim Devrimi'yle yıkılmasından sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet anlamına geliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ

Avrupa'nın doğu kesimiyle, Asya'nın kuzey kesimi boyunca yayılan SSCB, II. Dünya Savaşı'ndan sonra 22 milyon 403 bin kilometrelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkesiydi. Nüfus bakımından da 293 milyon 47 bin 571 (Haziran 1991) kişiyle 3. sırada yer alıyordu. Aynı zamanda dünyanın başlıca siyasi ve askeri güçlerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin batısında Norveç, Finlandiya, Baltık Denizi, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya, güneyinde Karadeniz, Türkiye, İran, Afganistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore yer alıyordu.

1991'DE TAMAMEN DAĞILDI

Kuzey ve doğu sınırlarını ise Arktik Okyanusu ve Büyük Okyanus çiziyordu. Birliğin başkenti Moskova, para birimi ise Sovyet rublesiydi. 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan SSCB, soğuk savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumundaydı. 1985 yılında iktidara gelen Mihail Gorbaçov'un başlattığı Glasnost ve Perestroyka denilen ve 6 yıl süren reformların ardından, 1991 yılının sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağıldı.

Birliğin dağılmasıyla bağımsız olan 15 cumhuriyetten 12'si bir araya gelerek, Bağımsız Devletler Topluluğu'nu oluşturdu.