Stajyer, kolunu kıyma makinesine kaptırdı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram'daki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı.

Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Trump, "Erdoğan ile konuştum, O da DEAŞ'ı yenmek istiyor" dedi.

Abdurrahman Dilipak, tartışma konusu olacak bir yazı daha yazdı. Dilipak, şans oyunlarından elde edilen gelirlerle İmam Hatip yaptırılmasını sakıncalı bulanlara kızdı.

Türlü harfleri birleştirerek yeni isimlerle ortaya çıkan terör örgütü PKK'nın kolları, PKK ile bağını açıkça kabul etse de Batı kabullenemiyor.

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Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan HABRAS’ta nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında, ses hızı aşılarak başarılı sonuç elde edildi.