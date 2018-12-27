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Stajyer, kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Sakarya Üniversitesi yemekhanesinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki Edanur Avcı, kolunu kıyma makinesi kaptırdı. Avcı'nın kolu omzuna kadar parçalandı.

DHA | 27.12.2018 - 16:26..
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Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) yemekhanesinde stajyer olarak görev yapan Edanur Avcı, kendisine verilen kıymayı çekmek için makinenin başına geçti.

OMZUNA KADAR KOLU PARÇALANDI

Makinenin içine kıyma koyduğu sırada kolunu kaptıran Edanur, acı içinde bağırdı. Çevredekiler, kızın sesi üzerine yanına koşup, makineyi durdurdu. Edanur'un kolu, makinenin dişlerine girmesi sonucu omuz bölümüne kadar parçalandı.

Stajyer, kolunu kıyma makinesine kaptırdı

TEDAVİYE ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur, tedaviye alındı. Operasyon geçiren Edanur Avcı'nın kolunun kesilme ihtimali olduğu öğrenildi. Yemekhanede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Stajyer, kolunu kıyma makinesine kaptırdı

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