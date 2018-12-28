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Stajyer öğrenciyi taciz eden otel müdürüne 5 yıl hapis

İzmir'de, otelde teknik servis müdürü olarak çalışan Ahmet S.'ye (40), staj yapmak için gelen Y.A. (18) adlı kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verildi.

DHA | 28.12.2018 - 09:23..
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İzmir'deki lisenin turizm ve otelcilik bölümünde okuyan Y.A., yaklaşık 5 ay önce, Konak ilçesinde bulunan otelde zorunlu staj yapmaya başladı.

Y.A., otelin teknik servis müdürü Ahmet S.'nin, kendisine yakın davrandığını fark etti. Y.A., bir süre sonra kendisine 'Aşkım' diye hitap etmeye başlayan Ahmet S.'yi uyardı.

Bu uyarıya kulak asmayan Ahmet S., birlikte havuza gitmeyi teklif ettiği Y.A.'ya, "Benim için 20 yaş sorun değil. Karımı boşayıp, seninle evlenmek istiyorum." dedi.

ELLE TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Y.A., bir süre sonra da kızı iş yerinde elle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine Y.A., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ahmet S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 YIL HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianame, İzmir 18'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek, Ahmet S. hakkında dava açıldı. Davanın dün görülen son duruşmasında, Ahmet S.'ye 'vücut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Stajyer öğrenciyi taciz eden otel müdürüne 5 yıl hapis

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