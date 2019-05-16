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Stajyerin ayağı, 40 tonluk iş makinesinde ezildi

Üniversite öğrencisi, staj yaptığı iş yerinde, 40 tonluk iş makinesinin ayağını ezmesi sonucu yaralandı

DHA | 16.05.2019 - 19:04..
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Bursa Gemlik'teki fabrikalar bölgesinde bulunan firmada stajyer olarak görev yapan, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Selin Var'ın ayağı, 40 tonluk iş makinesiyle ezildi. Haber verilen fabrika doktorları ve sağlık görevlileri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

2 KIRIK VAR

Kan akışı durdurulan Var, daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında 2 kırık bulunan Selin Var, cerrahi müdahale yapılması için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Stajyerin ayağı, 40 tonluk iş makinesinde ezildi

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