5 Mart 1953'te hayata gözlerini yuman ve Rusya'nın eli kanlı diktatörleri arasında yer alan Stalin için Moskova'da, dün bir anma töreni gerçekleşti.

ETKİNLİKTE BEKLENMEDİK PROTESTO

Bu anma töreni sırasında ise 500'e yakın komünist parti temsilcisi, düzenlenen etkinliğe katıldı. Ancak bu etkinlik sırasında, hiç beklenmedik bir an yaşandı.

Stalin'e ölüm yıl dönümünde protesto düzenlendi VİDEO

"CEHENNEMDE YAN"

Bu etkinlikte bir kişi, Stalin'i protesto etti. Protestocu, "Cehennemde yan! Birçok kadın ve çocuğun celladı!" diye bağırdı. Olayın hemen ardından ise Rus polisi, protestocuyu karga tulumba susturarak gözaltına aldı.

LENİN'DEN SONRA RUSYA'YI YÖNETTİ

Rus sosyalist devrimci Lenin, henüz ölüm döşeğindeyken Stalin göreve geldi. Gürcü asıllı Stalin, SSCB’de (Sovyetler Birliği) komünizmin yerleşmesi için her şeyi yaptı. Kurduğu kamplar nedeniyle ise milyonlarca kişi hayatını kaybetti.