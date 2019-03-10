Starbucks İtalya'da: Namı diğer 'Milano Manastırı'

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Milano'nun Piazza Cordusio meydanındaki tarihi bir binanın içine açılan Starbucks Reserve Roastery, Şangay ve Seattle'daki yeni şubeleri ile birlikte, dünyadaki üç Reserve Roasteries'ten biri. Peki bu Amerikan zinciri İtalyan kahve kültürüne gerçekten kas edebilir mi? İşte bu konu yıllarca tartışıldı fakat 7 Eylül 2018’de açıldığından beri, insanlar Starbucks’ı Milano’da yudumlamak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

İTALYANLARIN KAHVE TABUSUNU YIKMAK ZOR

Her ülkenin kafe-kahve anlayışı, kendi kültürüyle özdeşleşmiş bir gelenek gibidir. Rahat ve geniş koltuklu büyük restoran ve konsept kafeler gibi mekânlar oldukça sosyal ortamlar. Özellikle ülkemizde bu tarz mekanlarda 4-5 saat vakit geçirmek oldukça alışılagelmiş bir durum. İtalya’da kapı önü, yol kenarı ikişer masadan oluşan kafe mantığı, ‘’Şurada bir espresso içip kalkacağım’’ kültürüyle özleşir. Uzun uzun kahve molası diye bir adet yok. İşte tam da bu noktada çağımızın ikonik kahve markası Starbucks’ın Milano şubesindeyiz.

Bir filtre kahve içip saatlerini geçirenlerin, geniş bir koltuğuna oturup işini gücünü halledenlerin ve hatta toplanıp film izleyenlerin mekanı İtalya'da nasıl karşılandı?

İTALYAN TARZINDA STURBUCKS MİMARİSİ

Gösterişli binaya girildiğinde, girişi çevreleyen, zeminden tavana kadar Starbucks'ın tarihinin ve kahvesinin anlatıldığı bir görsel bulunuyor. İtalyan tasarımı canlı renkler daha binaya girer girmez kendini fark ettiriyor.

Sanki bir kafeden ziyade, müzeye gelmiş gibisiniz. O ihtişamlı binayı gören herkes için ''Burada sadece kahve yapılıyor olamaz...'' gibi düşünceler normaldir. Milano Starbucks mimarisiyle olduğu kadar, bulunduğu ülkeden dolayı da ayrı bir ilgi odağı. İtalya bu fikri nasıl karşıladı bilinmez ama, işçiliğe diyecek yok.

Arka terasın güzelliği...

O zaman Starbucks'ın devasa İtalyan tarzını nasıl tasarladığını görme vakti geldi. Müşteriler içeri girdikten sonra sağ tarafta klasik espresso içeceklerinin son kahve inovasyonuyla birleştiği ana barı bulacaklar.

Bu belli ki sıradan bir Starbucks değil. Sadece Reserve Roastery'de bulunabilen çok çeşitli kahve kreasyonlarının yanı sıra, binanın ortasında bir kahve kavurma tesisi de var. Kahve, sanat, doyum, sosyallik her şey düşünülmüş.





RESERVE STURBUCKSLARIN EN GÜZELİ

Müşteriler markaya ait herhangi bir şey hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinde Starbucks uygulamasını kullanabiliyor.

İç mekâna bakıldığında tasarımın Milano'nun kendisinden ilham alınarak yapıldığı hissediliyor. İç mekân, geleneksel mermer dokunuşlarla İtalyan tasarımına saygı duyuyor.

BÜTÜN KAHVE SERÜVENİNİ İZLEYEBİLİRSİN

Basit bir kafeden çok, bir müzelik fikriyle ortaya çıkan Milano Starbucks, müşterilerin tüm kahve hazırlama deneyimini görebilecekleri bir manastır. Çekirdeği kavurması, harmanı, çekilmesi, kurutulması... Bu şube kuşkusuz kahveye dair adeta bir kütüphane.

Mekânda ana kahve barı zemin katta bulunuyor. Bu barda espresso ve soğuk demleme dâhil olmak üzere 115'ten fazla farklı içecek servis ediliyor.

Dış tarafa baktığımızda, dev "kuş kafesleri" içinde oturma alanlarının yanı sıra, şirketin logosu olan denizkızı heykelinde bir teras görseli var.

Üst katta alkollü kahveler sunan bir kokteyl barı var.

PİZZA DA YAPIYORLAR

El yapımı, odun ateşinde bir fırında pişirilmiş geleneksel pizzaların, hamur işlerinin ve ekmeklerin gösterişliliğine kendinizi bırakın. Oyalanmak için vaktiniz varsa vakit geçirmek için mükemmel bir mekân.



