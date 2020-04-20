Starlink nedir

Starlink, ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in önemli projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 2019 yılı itibarıyla SpaceX, uzaya 122 internet uydusu konuşlandırdı.

HEDEF 42 BİN UYDU

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, 2020'nin ortalarında 12 bin uyduyu daha uzaya konuşlandırarak, toplam uydu sayısını 42 bine çıkarmayı planlıyor. İlk 12 bin uydunun üç yörünge üzerinde yer alması hedefleniyor.

UZAY ÇÖPLÜĞÜ ENDİŞESİ

Bu girişimle birlikte binlerce uydunun 340 ila bin 550 kilometre arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olması, uzun vadede uzay çöplüğü oluşması endişelerine yol açmış durumda.