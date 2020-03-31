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Starship nedir

Starship, SpaceX tarafından geliştirilen bir uzay aracıdır.

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Starship nedir

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

elon musk

STARSHIP YENİDEN KULLANILABİLECEK

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i ,2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.

İlk Starship roketi, birkaç ay sonra hazır olacak ve daha sonra seri üretime geçecek. Ayrıca şirket, tek bir roketin maliyetini 5 milyon dolara kadar düşürmeyi hedefliyor.

spacex

İNSANLARI ÖNCE AY'A TAŞIYACAK

SpaceX, Mars’a ulaşmadan önce Starship’i Ay’a yolculuklarda kullanmayı planlıyor. 100 kişiye kadar kapasitesi bulunan uzay aracındaki koltuklar, 2023’te Ay’ın etrafında gerçekleşmesi planlanan bir yolculuk için çoktan rezerve edildi.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, yolculuktaki  ilk uzay turisti olacak. Maezawa, yolculukta yerini garantilemek için kayda değer bir depozito ödedi.

Instagram: @eshteknoloji

Starship nedir

Starship nedir

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