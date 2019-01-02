Steam'den Windows XP ve Vista kullanıcılarına kötü haber

Valve'nin Steam oyun mağazası, 2003 yılında piyasaya çıktığından bu yana oldukça uzun bir yol katetti ve yıllar boyunca birçok işletim sistemine destek sağladı. Steam, zamanla bazı sistemler için desteğini çekti. 1 Ocak 2019'dan itibaren bu kervana Windows XP ve Vista'da katıldı. Yeni yılın ilk gününden itibaren Steam, XP ve Vista işletim sistemlerinde çalışmayak ve kullanıcılar Steam üzerinden favori oyunlarını oynayamayacak.

HAKLI SEBEPLER VAR

Steam'in böyle bir karar alması oyuncular tarafından hoş karşılanmasa da, şirketin haklı sebepleri var. Özellikle eski işletim sistemlerinin güvenlik ve uyumluluk yönünden yeterli şartları karşılayamaması, bu kararın alınmasındaki en büyük etken olarak görülüyor.

Eski işletim sistemlerine olan desteğini sonladıran, sadece Steam değil. Ünlü oyun üreticisi Blizzard da 2017 yılında Windows XP kullanıcılarına verdiği desteği sonlandırmıştı. Ayrıca Microsoft, 2014 ve 2017 yıllarında XP ve Vista için desteğini çekerek, bu işletim sistemlerini, çeşitli kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı savunmasız bıraktı.