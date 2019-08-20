Stefan Zweig’in gözünden 9 dünyaca ünlü sanatçı

Balzac, Dostoyevski, Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Dickens, Casanova, Stendhal ve Tolstoy’a bir de Stefan Zweig’in gözünden bakın.

BİYOGRAFİ YAZARI STEFAN ZWEIG

1881'de Viyana'da dünyaya gelen Stefan Zweig, yazı hayatına şiir denemeleriyle başladı. Çok yönlü bir yazar ve şair olan Stefan Zweig, özellikle yazdığı biyografi kitapları ile önemli bir noktaya geldi. 1920-1928 yılları arasında yazdığı: “Üç Usta” “Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar” “Kendileriyle Savaşanlar” adlı biyografileri büyük ses getirdi.

KENDİ HAYATININ ŞİİRİNİ YAZANLAR

Stefan Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar’da pek çok açıdan birbirinden farklı üç yazarın, Casanova, Stendhal ve Tolstoy’un hikâyesini anlatıyor. Bu üç farklı şahsiyetin yaşamlarını biyografik, duygusal, felsefi ve insani bir yönden gözlemliyor.

İlk bakışta Casanova gibi rahat, ahlak kurallarına uymayan bir çapkınla, yaptığı ve yapmadığı her davranışın kökenini kendi Ben’inde arayan bir yazar olan Stendhal ve ahlak savunucusu, gerçek bir sanatçı olan Tolstoy’un yaşam öykülerini aynı kitapta bulmak şaşırtıcı gibi görünse de Zweig bu üç ismi "Kendi Ben’lerinin dünyasını evrene açmayı, sanatlarının en önemli görevi görmek" ortak paydasında buluşturuyor. Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar Zweig’in bütün eserlerine hâkim olan derin bir edebiyat ve felsefe tadıyla yoğruluyor.

Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar

Stefan Zweig

İş Bankası Kültür Yay.

S.:430

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KENDİLERİYLE SAVAŞANLAR

Stefan Zweig, Kendileriyle Savaşanlar’da Hölderlin, Kleist ve Nietzsche’nin yaşamöykülerini anlatıyor. Bu üç yazarın yaşamlarının ortak yanı, mizaçlarını belirleyen neredeyse tabiatüstü bir güçle bitmek bilmeyen bir iç mücadeleyi sürdürmeleridir. İçlerindeki bu güç, yaşamlarının birer tragedya olarak sürüp, öyle sona ermesine neden olmuştur. Yazar, Hölderlin, Kleist ve Nietzsche’nin yaşamöykülerini çağdaşları Goethe’nin hayatından kesitlerle birlikte ele almıştır. Goethe’nin karşı kutbu oluşturan hayatı algılayışı, biçimleyişi ve hayatla yaratıcılık arasında kurduğu bağ, sergilenen yaşamların farklılıklarını daha belirgin hale getirmektedir. Zweig, Kendileriyle Savaşanlar’da yaratıcılık serüveni, anlaşılma sorunu ve sanatçının çevresine karşı tutumunu gerçeğe bağlılıktan ayrılmadan, derin bir duyarlılıkla işlemiştir.

Kendileriyle Savaşanlar

Stefan Zweig

İş Bankası Kültür Yay.

S.:358

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ÜÇ USTA: BALZAC, DICKENS, DOSTOYEVSKI

Roman yazarı aslında kimdir? Stefan Zweig, Üç Usta’da bu soruya cevap arıyor ve yarattıkları unutulmaz figürler evreniyle epik dünyalar kuran üç edebiyat dehasının eserlerinde dolaştırıyor bizi. Zweig’ın “Dünyanın Mimarları” adını verdiği dizinin ilk kitabı olan Üç Usta, bireyin hayata tutunma çabası ve direnç sınırları üzerinden Balzac, Dickens ve Dostoyevski’nin eserlerindeki evren modellerini serimliyor. Üç Usta sadece bu üç büyük yazarın evreninde dolaşmak için değil, modern zamanlarımızın modern insanını anlamak için de gözden kaçırılmaması gereken bir kitap. Dünya edebiyatının bir başka usta kaleminden, Stefan Zweig’ın gözünden Balzac, Dickens ve Dostoyevski’ye yakından bakmak için eşsiz BİR dilsel lezzet, benzersiz bir edebî deneme.





Üç Usta: Balzac-Dickens-Dostoyevski

Stefan Zweig

Alfa Yay.

S.:223

Alfa Yay.

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Sonay Karaman

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