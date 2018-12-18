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Stendhal Sendromu nedir

Stendhal Sendromu; psikosomatik bir rahatsızlıktır. Kişi sanat eserlerini gördüğü an duyduğu heyecandan dolayı çeşitli semptomlar yaşayabiliyor.

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Stendhal Sendromu'nun bir diğer adı da Floransa Sendromu'dur. Bu rahatsızlıkta kişi, gördüğü sanat eserleri karşısında büyük heyecana kapılır.

ÇEŞİTLİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR

Yaşadığı bu aşırı heyecandan dolayı kişide; baş dönmesi, kalp atışında hızlanma, baygınlık gibi belirtiler de ortaya çıkar.

Stendhal Sendromu nedir

YAZARIN İSMİNDEN GELEN BİR SENDROM

Bu sendromun ismi ise Fransız yazar Stendhal'dan (Marie-Henri Beyle) Floransa'da bulunduğu sırada gerçekleşti. Yazar; Santa Croce Bazilikası’nda gördüğü Michelangelo, Machiavelli ve Galilei’nin mezarlarının ve genel yapının Giotto’nun freskleriyle süslenmiş eserleriyle karşılaşınca kendinden geçmişti. O günden itibaren gerçekleşen araştırmalarla ise bu sendromun ismi Stendhal Sendromu olarak kalmıştı.

Stendhal Sendromu nedir

TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR SENDROM

Aslında güzel bir eser karşısında kendinden geçen kişiler; 'Sanat Zehirlenmesi' ile karşılaşabiliyor. Bu rahatsızlığa yakalanan kişiler ise tedavi edilebiliyor.

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