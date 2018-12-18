Stendhal Sendromu nedir

Stendhal Sendromu'nun bir diğer adı da Floransa Sendromu'dur. Bu rahatsızlıkta kişi, gördüğü sanat eserleri karşısında büyük heyecana kapılır.

ÇEŞİTLİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR

Yaşadığı bu aşırı heyecandan dolayı kişide; baş dönmesi, kalp atışında hızlanma, baygınlık gibi belirtiler de ortaya çıkar.

YAZARIN İSMİNDEN GELEN BİR SENDROM

Bu sendromun ismi ise Fransız yazar Stendhal'dan (Marie-Henri Beyle) Floransa'da bulunduğu sırada gerçekleşti. Yazar; Santa Croce Bazilikası’nda gördüğü Michelangelo, Machiavelli ve Galilei’nin mezarlarının ve genel yapının Giotto’nun freskleriyle süslenmiş eserleriyle karşılaşınca kendinden geçmişti. O günden itibaren gerçekleşen araştırmalarla ise bu sendromun ismi Stendhal Sendromu olarak kalmıştı.

TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR SENDROM

Aslında güzel bir eser karşısında kendinden geçen kişiler; 'Sanat Zehirlenmesi' ile karşılaşabiliyor. Bu rahatsızlığa yakalanan kişiler ise tedavi edilebiliyor.

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