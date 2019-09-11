Stephen King uyarlaması IT (O): Bölüm2 oyuncuları, favori King kitaplarını seçti

Stephen King hayranları ile tatlı bir röportaj paylaşmak istiyorum. Altın Kitaplar’ın beni haberdar ettiği bu röportaj bence çok ilgi çekici. Filmi yapılan bir kitabın oyuncuları, King gibi enfes bir yazara hakkını teslim ediyor…

IT (O) kitabından uyarlanan filmin ikincisi geçtiğimiz hafta vizyona girmişti biliyorsunuz. Haliyle kitap da gündeme oturdu. Kitaptan geçen hafta şöyle bir bahsetmiştim. IT (O), Amerika’da, tüm Stephen King kitaplarının annesi olarak değerlendiriliyor. Filmin oyuncuları ile yapılan bu röportajda da diyorlar ki, “1000 sayfayı aşkın kitap tek bir filmde anlatılamazdı. İşte O 2 bu şekilde doğdu.” Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean ve James McAvoy, ilk filmdeki çocukların yetişkinlik hallerini oynuyorlar. Hepsi de bu rolleri almadan evvel birer Stephen King hayranıydı. Bu yanı ile onlar için çok özel bir iş bu.

(Stephen King)

McAvoy haricindeki diğer O : Bölüm2 oyuncuları kitap ve filmin başladığı Derry kasabasında muhabirlerle buluşmuş. İşte onarın okuduğu diğer Stephen King kitapları…

JESSICA CHASTAIN – SADİST (MISERY)

Jessica Chastain, Stephen King’in en önemli kitaplarından biriyle ortak bir özelliğe sahip.

“Sanırım Hayvan Mezarlığı, rol almayıp okuduğum ilk kitaplardan biriydi.” diyor Chastain. “Buradan Medyum’a (Shinning) ve Sadist’e (Misery)e ulaştım. İsminin Misery Chastain olmasını çok sevdim. Evet, ben bir Stephen King hayranıyım!”





BILL HADER – KORKU AĞI (SALEM’S LOT)

Bill Hader, okul dışında bir yan proje olarak Stephen King ile tanıştı. Hader, “Kitapla benzer bir deneyimdi.” diyor.

“Büyükbabam beni kitapçıya götürdü ve okul için Cesaretin Kırmızı Rozeti’ni (Red Badge of Courage) almak zorunda kaldım. Bu nedenle biraz sinirlenmiştim ve büyükbabam “İstersen başka bir kitap da alabilirsin.” dedi. Bunun üzerine genç yetişkin bölümüne gittim ve büyükbabam, “Hayır hayır, kurgu bölümüne bakmalısın. 12 yaşındasın ve bu senin için daha uygun olur.” dedi.

Kurgu raflarının içinde dolaşırken Hader, onu bekleyen bir Stephen King klasiğini keşfetti. Şakacı bir üslupla, “Bildiğiniz gibi, bir kitap bağımlısıysanız kurgu (fantezi) bölümü, her yerin eğlenceyle dolu olduğu yerdir.” diye takılıyor. “Kazara Fear of Flying’i seçeceğimden endişelendim; ama Korku Ağı’nı aldım ve hafta sonu okudum. Böylece 400 sayfalık ilk yetişkin romanımı okumuş oldum. Ne kadar başarılı hissettiğimi tahmin edersiniz.”

Yine de King’in kurgu dışı kitabı Yazma Sanatı (On Writting) Hader üzerinde en büyük etkiyi yaratmış. Hader, “Bu, King’in en iyi kitabı olmalı!” diyor. “Bu kitabı çok kez okudum. Çok güzel ve aynı zamanda dinledim de. O, bu işi çözmüş.”





ISAIAH MUSTAFA – 14 STEPHEN KING KİTABI

Isaiah Mustafa, O’yu iki kez okumuş ve aylarca sesli kitap olarak dinlemiş. Sonrasında Stephen King’in nasıl hikâyeler anlattığını merak edip diğer kitaplarını araştırmaya başlamış. Bu nedenle Mustafa, tek bir kitapla sınırlı kalamıyor.

“Çekimler sırasında 14’ünü çok iyi anladım.” diyor Mustafa. “Sanırım favori kitabım Kubbenin Altında. Doktor Uyku’dan da büyük keyif aldım. Hücre, gerçekten çok başarılı! Uzun Yürüyüş de çok iyi. Uykusuzluk, Şeffaf, Mahşer… Hepsini çok başarılı buldum. Bir kitaptan diğerine sürükleniyor, kendimi tutamıyordum. Gözümü açıp uyuyacağım vakte kadar gerçekten de bu kitapları okuyordum.”





JAY RYAN – SADİST (MISERY)

Sadist, Stephen King’in en otobiyografik kitaplarından biri. Bir yazar, beğendiği kitabı yazana dek kendisini esir alan en büyük hayranı tarafından bir otomobil kazasından kurtarılıyor. Kathy Bates, bu filmdeki performansıyla Osar kazandı!

Ryan, “Sadist, kesinlikle benim favorilerim arasında!” diyor. “Tüm bu şöhret fikri ve insanların uzaktaki birini tanıyormuş gibi hissetmelerine yol açan, mesafeler. Ben büyüme çağındayken aile raflarında ve kütüphanelerde “O” romanları olurdu. Bu yüzden kitabın ve palyaçonun bu farklı imgeleri bir çocuk için her zaman çok ürkütücüydü.”





Ryan, aynı zamanda Yazma Sanatı hayranlarından.

“Geçenlerde, onun hayal gücünü incelemek ve dünyalarını nasıl yarattığından bahsettiği ve bunun yanı sıra kişisel bir kitap olan Yazma Sanatı’nı okudum.” diyor Ryan. “O’yu daha erken yaşlarda okumaya çalıştım; ama fazla ürkütücü ve aynı zamanda çok kalın gelmişti. Bu rolü aldığımda 40 saat sesli kitap olarak dinledim. Benim gibi tembel bir okursanız kitabı dinleyebilmek oldukça şaşırtıcı ve sürükleyici bir deneyim oluyor.”





JAMES RANSOME – MAHŞER (THE STAND)

Aynı zamanda Yazma Sanatı hayranı olan James Ransome, Stephen King klasikleri arasından 1000 sayfayı aşkın bir efsaneyi seçiyor.

“Yazma Sanatı, onun açık ara en iyi kitabı!” diyor. “Muhtemelen ben çok tembelim. Benim bilgim mini diziler ve Medyum arasında gidip geliyordu. Okuduğum, başladığımı hissettiğim ve öncesinde bilgi sahibi olmadığım tek kitap Mahşer. Sanırım beni O’dan daha çok korkuttu. Çünkü bir şekilde daha muhtemel geldi. Benim fikrim bu.”

ANDY BEAN – MAHŞER (THE STAND)

Andy Bean, rafların arasından bir kitap çekme deneyimini kitapçıda değil de evde gerçekleştirdi.

“Aslında ortak bir noktamız var.” diyor Bean. “Babamın, komodininin üzerinde duran, karton kapaklı Mahşer kitabını aldım. Okuyup bir hayli korktum ve mini dizilerden Stephen King’e geçiş yaptım. Gizli bir iş yapmak gibiydi. Birinin evine girmiştik. Bana ne olduğunu bilmiyorum; ama travma geçirmiş gibi bir ay boyunca kabuslar gördüm.”

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Damla Karakuş

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