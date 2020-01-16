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Stephen King ve Richard Chizmar’dan: Gwendy’nin Düğme Kutusu

Çevrildiği her dilde çoksatan bir efsane olan Stephen King, bu kez Richar Chizmar ile birlikte. “Gwendy’s Button Box”u yazdılar…

Özel İçerik | 16.01.2020 - 14:29..
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Gwendynin Düğme Kutusu

Stephen King! Çoksatan romanların efsane yazarı. Üstelik hangi dile çevrilirse o dilde. Şimdi Richard Chizmar ile bir araya gelerek bir roman yazdılar: Gwendy’s Button Box! Yani Gwendy’nin Düğme Kutusu!

Üzerinde 8 düğmesi ve 2 tutacağı olan bir kutu! Bu kutunun sahibi ise, 12 yaşındaki Gwendy Peterson…

Stephen King ve Richard Chizmar’dan: Gwendy’nin Düğme Kutusu

(Stephen King ve Richard Chizmar)

GWENDY’NİN DÜĞME KUTUSU

Gwendy, aile sorunları ve fazla kiloları sebebiyle okulda akran zorbalığı ile boğuşan 12 yaşında gençliğe adım atmaya hazırlanan bir kız çocuğu. Yaşadıkları onun 12 yıllık yaşamına ağır gelmektedir ve iyiden iyiye intiharı düşünmeye başlar. Richard Farris ile tam da bu dönemde karşılaşır. Farris, Gwendy’e bir düğme kutusu verir. Gwendy’nin bugüne dek sarsıcı duran hikâyesi, bundan sonra yaşayacaklarının yanında silik kalacaktır…

Artık her şey başkadır. Gwendy, hayatında, bedeninde, düşüncelerinde pek çok şeyin değiştiğini fark eder. Öyle ki, dünyada olan pek çok önemli değişikli de vardır ve bunların hepsi için düğme kutusunu sorgulamaya başlar. Gerçekten de kutu gizli ve görünmez bir güce sahiptir. Dilerse bu gücü yöneterek dünyayı güzelleştirecek ya da felaketlere sürükleyecektir…

Gwendy, bu gizli gücün dünyada iyilik ya da kötülük konusunda nasıl bir etkisi olacağını düşünürken, kutunun gücü Gwendy’i yönetmeye başlar. Bu noktadan sonra Gwendy, cevapları olmayan soruların girdabındadır:

“Neden sen, Gwendy Peterson? Bu yuvarlak dünyada bütün o insanların içinden neden seni seçti? Bu kutu da neyin nesi… Ve bana ne yapıyor?”

Bu hikâye gerçekten insanın keyfini kaçıracak bir lezzette. Çünkü okuru çarpıcı bir gerçekle de yüzleştiriyor:

“Hayatının ne kadarı kendine ait, ne kadarı ikramlarıyla ve düğmeleriyle birlikte kutuya ait?”

Stephen King ve Richard Chizmar’dan: Gwendy’nin Düğme Kutusu

Gwendy’nin Düğme Kutusu

Stephen King, Richard Chizmar

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*

Damla Karakuş

[email protected]

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