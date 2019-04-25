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Stephen King, “Yabancı” ile dönüyor

Stephen King’in merakla beklenen romanı Yabancı (The Outsider), 2 Mayıs’ta okuruyla buluşacak…

Özel İçerik | 25.04.2019 - 14:56..
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Stephen King, “Yabancı” ile dönüyor

yabancı

Stephen King, hepsi de dünya çapında best seller olmuş, 50’den fazla romanın yazarı. Onu tanımayanımız yok. Çünkü o, zekası ve hayal gücüyle büyüleyen, korku ve gerilim denince akla ilk gelen yazarlardan.

King, Kariyeri boyunca “Hayvan Mezarlığı”, “Kujo”, “Sadist” gibi birçok korku romanına imza atarak ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturdu. Bunun yanında masalsı bir fantezi kitabı olan “Ejderha’nın Gözü” ve “Kara Kule” gibi eserleri en çok ilgi görenler arasındaydı.

“Esaretin Bedeli” ve “Yeşil Yol” gibi başyapıt kabul edilen sinema filmlerinin de yazarı o. Hayran olmamak, sevmemek ne mümkün. Stephen King, “sinematografik roman” tarzındaki çalışmalarıyla dokunmadık kalp bırakmadı…

Şimdi de heyecanla beklenen Yabancı ile yine hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacağa benziyor…

Stephen King, “Yabancı” ile dönüyor

YABANCI

Şehir parkında, vahşice katledilen on bir yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedi bulunur. Görgü tanıklarının ifadelerine göre katil, İngilizce öğretmeni, şehrin Küçükler Beyzbol Ligi’nin koçu ve herkesin çok sevdiği Terry Maitland’dır. Parmak izi ve DNA sonuçlarıyla desteklenen diğer kanıtlar da tartışılmaz biçimde onu işaret etmektedir.

Bu korkunç cinayetin dehşete düşürdüğü Dedektif Ralph Anderson, eskiden kendi oğlunun da koçluğunu yapmış olan zanlının, bir beyzbol maçının ortasında, herkesin gözü önünde tutuklanması emrini verir. Ne var ki, Maitland, cinayetin işlendiği gün başka bir kentte bir konferansta olduğunu iddia eder ve bu, ilerleyen günlerde tanıklarla, kamera görüntüleriyle doğrulanır.

Ralph Anderson ve Bölge Savcısı Bill Samuels bu şaşırtıcı gelişmenin yarattığı çelişkiyi çözmek için delillerin izini sürmeye devam ederken, cinayeti aydınlatmaya çalışan herkes bilinmezliklerle ve tehlikelerle dolu bir anafora doğru sürüklenmektedir.

Stephen King, “Yabancı” ile dönüyor

Yabancı

Stephen King

Çev.: Esat Ören

Altın Kitaplar

S.: 544

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Damla Karakuş

[email protected]

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