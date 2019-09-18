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Stephen King’den 20 yıl sonra tam metin olarak yeniden: Şeffaf

Stephen King’in efsane eserlerinden Şeffaf (Tommyknockers), 20 yıl aradan sonra tam metin olarak yeniden basılıyor…

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 15:56..
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stephen king

Kuşkusuz bu yıl Stephen King’in yılıydı. Filme uyarlanan eseri O (IT) gündemden düşmüyorken, şimdi de efsaneleşen eserini 20 yıl sonra tam metin olarak yeniden görüyoruz. Kitap, 23 Eylül’de, yine Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alacak. King, yine yarınlar yokmuşçasına zirvede ve efsane eserleriyle hepimizi büyülemeye devam ediyor…

Stephen Kingden 20 yıl sonra tam metin olarak yeniden Şeffaf

(Stephen King)

ŞEFFAF

Bobbi Anderson, bir yaz günü ormanda gezinirken, daha önce defalarca geçtiği yerde bu kez bir şeye takılır, kalır. Bu şeyin, hem kendisinin hem de tüm kasabanın kaderini değiştireceğinden habersizdir…

Her şey bir anda yaşanır… Bobbi o kader değiştiren şeye takıldığında, o sırada çok uzaklarda olan Şair, alkolik ve intihara meyilli arkadaşı Jim Gardener, Bobbi’nin sesini duymuştur. Jim, arkadaşı Bobbi’nin sesini duyamayacak kadar uzaktadır oysa; ama zihninde yankılanan bu sese kayıtsız kalamaz ve geri döndüğünde “değişen” ve “gelişen” bir kasaba ile tanışır…

Bobbi, o gün ormanda belki de bin yıldır toprağın altında gömülü kalmış metal bir cisme takılmıştır. İlk bakışta sıradan görünen bu gizemli metal cisim, herkesin bedenini, aklını ve ruhunu tek tek ele geçirir. Şimdi her şey çok başkadır…

Her şey tanıdık gibi görünse de, artık hiçbir şey eskisi gibi değildir…

Stephen Kingden 20 yıl sonra tam metin olarak yeniden Şeffaf

Şeffaf

Stephen King

Altın Kitaplar

S.: 824

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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