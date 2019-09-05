Stephen King’in korkunç palyaçosu geri döndü: O

Stephen King, zekası ve hayal gücü ile büyüleyen bir yazar. Hele bir de korku ve gerilim kitaplarını seviyorsanız, bir Stephen King kurduna dönüşebilirsiniz. Ben maalesef şu korku kitapları ve filmlerine mesafeli olanlardanım. Ama “Esaretin Bedeli”ni, “Yeşil Yol”u düşününce, yolu King ile kesişmeyenimiz var mı? İşte bundan sebep çıkan her kitabını derinlemesine okuyamasam da, King en saygı duyduğum yazarlardan biri. Hatta aklının çalışma şekline, hayal gücüne hayranım…

Şimdi benim hayranlığım bir yana, yeniliklerden bahsedelim. Bu ay, King’in 4 yılda yazdığı “IT” (O) kitabından uyarlanan filmin ikinci bölümü vizyona giriyor. Korkunç palyaço Pennywise, artık yetişkin olan yedi arkadaştan intikamını almak ve ulaşabildiği kadar çok insana zarar vermek için 27 yıl sonra Derry kasabasına geri dönüyor. Evet, filmin büyüleyici olduğuna eminim. Yine de kitabın yeri bir başka diyenler burada mı? Kitaptan bahsedeceğim biraz; ama önce Stephen King’i daha detaylı tanımak isteyenler için biyografisinin linkini de bırakayım şuraya…

Stephen King biyografisini okumak için tıklayınız.

O

Derry, küçük bir Amerikan kasabası. Ondan bahsederken sıradan bir kasabaymış gibi bahsetmek mümkün değil. Çünkü Derry’in kanalizasyon mazgallarının altındaki dehlizlerde yaşayan, kendini kimi zaman kabuslar yoluyla, kimi zaman da gerçek hayatta gösteren bir yaratık var ve insanları, esrarengiz bir şekilde kendi karanlık dünyasına çekiyor. Onun varlığı, bu kasabayı sıradan bir kasaba olmaktan çok uzaklara fırlatıyor…

Yıllar önce bu korkunç yaratıkla savaşmış, sonra da çareyi kasabayı terk etmekte bulmuş yedi çocuk, kendilerine yeni hayatlar kurmuştu. Artık hepsi birer yetişkindi ve bir zamanlar yaşadıkları o dehşet, “bir zamanlar” diye bahsedecek kadar geride kalmış, hatta çocuk akılları olanları çoktan unutmuştu. Ya da onlar öyle zannettiler. Anılarının derinliklerine gömülen o yaratık, yıllar sonra yeniden varlığını hissettirdiğinde, bir kez daha hesaplaşma vakti de gelmişti. Geçmişin tozlu sayfalarında kalan o kabuslar, şimdi capcanlı gerçekler olarak karşılarında duruyor, onlara meydan okuyordu…

Peki siz korku ve gerilim dolu bu kabusa ortak olmaya hazır mısınız? Çünkü Daily Express’in de yorumladığı gibi, O’nun karanlık dünyasında hissetmeden bu kitabın içinden çıkmak pek mümkün değil. İşte bu da King’in gerilim dolu yüzü…

O

Stephen King

Çev.: Oya Alpar

Altın Kitaplar

S.: 1216

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap