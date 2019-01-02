Steteskop nedir

Hastaneye gittiğinizde doktor sizi genel bir sağlık taramasına sokmadan önce vücudunu bir aygıt yardımıyla dinler. Sırtınızı ve kalbbinizin dinlenildiği bu alete steteskop denir.

STETESKOPUN KULLANIMI

Steteskoplar 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar diyafram iletici, boru, kulaklık ve çandır. Diyafram kısmı, steteskobun kalbini oluşturmakta ve aletin çalışmasının temel unsurudur.

Yüzeydeki sesler diyaframa basınç uygular ve bu basınç tüp içinden kulaklığa kadar ulaşır ve uygun yapıdaki kulaklık parçaları, sesi kulak içine yayar. Basit bir mantıkla çalışan steteskop, bir nevi mekanik yükselticidir. Kalp atışını, nefes düzenini, nabzı ve kan basıncını ölçen steteskop, basit olarak vücuttaki seslerin dinlenmesine yardımcı olur.

STETESKOP ÇEŞİTLERİ

Steteskoplar kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılır. Elektrik ve mekanik olarak ikiye ayrılan steteskopların her ne kadar kullanımları aynı olsa da farklı usullerle kullanılmaktadır.