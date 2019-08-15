taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5928
Euro
6.2434
Altın
1513.75
Borsa
97386.89
Gram Altın
271.885

Stetoskop nedir

Stetoskop, vücut içindeki sesleri dinlemeye yarayan tıbbi bir cihazdır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Stetoskop, vücudun içindeki seslerin normal olup olmadığını anlamaya yarar. Her doktorun kullandığı pratik bir cihaz olan stetoskop, her yaştan her hasta için kullanılabilir. Kullanıcısı açısından tecrübe gerektiren bir işlemdir.

KALPTEN GELEN SESLERİ DİNLER

Örneğin, kalpten gelen bir sesin normal olup olmadığını anlamak deneyim gerektirir. Her insanın organlarının sesleri farklılık gösterebilir.

Bu aşamada stetoskop kullanan doktor veya sağlık görevlisinin deneyimi gündeme geliyor.

Stetoskop nedir

DOKTORLARIN ENSTÜRMANI

Doktorların boyunlarından düşürmediği, tıp öğrencilerinin gözleri gibi baktığı bir cihaz olan stetoskop, fiziki muayenenin enstrümanı niteliğindedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anakronizm nedir

Anakronizm nedir

0
Parfüm nasıl yapılır

Parfüm nasıl yapılır

2
Yerli Malı Haftası neden kutlanır

Yerli Malı Haftası neden kutlanır

15
Foley nedir

Foley nedir

1
Hashtag nedir

Hashtag nedir

1
Homeopati nedir

Homeopati nedir

0
Yevmu'n Nekse nedir

Yevmu'n Nekse nedir

9
[+] Görüş bildir