Stetoskop nedir

Stetoskop, vücudun içindeki seslerin normal olup olmadığını anlamaya yarar. Her doktorun kullandığı pratik bir cihaz olan stetoskop, her yaştan her hasta için kullanılabilir. Kullanıcısı açısından tecrübe gerektiren bir işlemdir.

KALPTEN GELEN SESLERİ DİNLER

Örneğin, kalpten gelen bir sesin normal olup olmadığını anlamak deneyim gerektirir. Her insanın organlarının sesleri farklılık gösterebilir.

Bu aşamada stetoskop kullanan doktor veya sağlık görevlisinin deneyimi gündeme geliyor.





DOKTORLARIN ENSTÜRMANI

Doktorların boyunlarından düşürmediği, tıp öğrencilerinin gözleri gibi baktığı bir cihaz olan stetoskop, fiziki muayenenin enstrümanı niteliğindedir.