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Steve Jobs'a benzeyen kişinin görüntüsü gündeme oturdu

Apple’ın kurucusu Steve Jobs'a benzer bir kişinin Mısır'da görüntülenmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 15:09..
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2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a benzeyen bir kişinin görüntüsü sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Steve Jobs'a benzeyen kişinin görüntüsü gündeme oturdu

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Steve Jobs'a benzeyen kişinin görüntüsü geçtiğimiz günlerde Mısır'da çekildi. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise dünya gündemine oturdu.

Fotoğraftaki kişi, uzun kahverengi bir elbise giymişti. Ayrıca Jobs gibi gözlük kullanıyordu ve sakalı vardı. Hatırlandığı gibi Jobs, beyin fırtınası yaparken çıplak ayaklı olduğunu söylüyordu.

Steve Jobs'a benzeyen kişinin görüntüsü gündeme oturdu

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