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Stokçular morga 3 ton bebek maması stokladı

Rusya’nın Yugorsk şehrinde morgda 3 ton bebek maması bulundu. Mamaların ihtiyaç sahipleri için olduğu ancak hastane yönetiminin stokçuluk yaparak, yüksek fiyattan sattığı öğrenildi.

İHA | 27.03.2019 - 23:36..
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Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nin Yugorsk şehrinde bir morga polis tarafından baskın yapıldı. Morgda bebek mamalarının stoklandığının ihbarını alan ekipler, baskında 3 ton bebek mamasının gizlendiğini tespit etti. Bölge milletvekili Anton Pantin, olayın büyük bir dolandırıcılık ve stokçuluk faaliyeti olduğunu söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. Görüntüleri yayan milletvekili sayesinde tüm Rusya’da stokçulara tepkiler yağmaya başladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN MAMALARINI SATIYORLAR

Milletvekili Pantin, görüntüleri paylaşarak hastanenin ihtiyaç sahipleri için ayırdığı mamaların hastane yöneticileri tarafından morgda saklandığını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış gibi gösterilip bölgede zaten zor ulaşılan bebek mamalarının yüksek fiyattan sattıklarını iddia etti. Pantin ayrıca morga yapılan baskında otopsi için kullanılan zehirli kimyasallar formalin, fenol ve timol gibi maddeler ile çocuk mamalarının aynı yerde muhafaza edildiğini ve mamalara kimyasalların bulaşmış olabileceğini söyledi. Pantin mamaların satıldığı ve dağıtıldığı bebeklerin tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.
Stokçular morga 3 ton bebek maması stokladı

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