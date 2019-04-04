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Stoltenberg: Teröristlerin hepsi korkak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi'nde Rusya'nın son faaliyetlerini eleştirirken, terör örgütlerinin hepsinin aynı zihniyete sahip olduklarına dikkat çekti.

İHA | 04.04.2019 - 05:36..
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Stoltenberg: Teröristlerin hepsi korkak

NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle geldiği ABD’de olan Stoltenberg’in konuşması sık sık alkışlandı.

Rusya’ya nazaran NATO’nun Avrupa’ya karasal nükleer füze yerleştirme niyeti olmadığını belirten Stoltenberg, NATO’nun caydırıcılık için her zaman gerekli adımları atacağının altını çizdi.

Stoltenberg: Teröristlerin hepsi korkak

"TERÖRİSTLERİN HEPSİ AYNI"

Stoltenberg, “Bazı teröristler dini, bazıları da siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller” dedi.

Stoltenberg: Teröristlerin hepsi korkak

"SEVGİ, NEFRETE ÜSTÜN GELECEK"

Teröre karşı cevabın, daha fazla açıklık ve demokrasi olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, “Özgürlük baskıya, hoşgörüsüzlük hoşgörüye ve sevgi nefrete üstün gelecek. Bunu Yeni Zelanda’daki camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm” görüşünü paylaştı.

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