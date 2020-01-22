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Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı" açıklamasını yaptı.

AA | 22.01.2020 - 01:00..
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Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin çok yakın olduğunu ve "daha önce hiç görülmemiş düzeylere" ulaştığını kaydetti.

Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı." dedi.

AB'nin yeni "lider kadrosuyla" da yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO ve birliğin siber ve hibrid tehditler olmak üzere birçok alanda iş birliği yürüttüğünü anımsattı.

"ORTAK ÇIKARLAR OLDUĞUNDA BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ"

Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Taraflar arasında iklim değişimi, ticaret ve İran nükleer anlaşması gibi farklı konularda görüş ayrılıkları var. Ancak bunlara rağmen, söz konusu barış ve güvenlik gibi ortak çıkarlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

AB ve NATO'nun terörle mücadele, Rusya ve yeni ortaya çıkan güvenlik sınamalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Eğer transatlantik bağlar zayıflarsa, Avrupa da zarar görür ve bölünür." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, AB'nin savunma alanında kendini geliştirmesini desteklediğini ancak bunun NATO'ya rakip olmaması ya da kabiliyetlerinin tekrarı anlamına gelmemesi gerektiğine işaret etti.

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

"LİBYA'DA DAHA FAZLI KATKI SUNABİLİRİZ"

NATO'nun Libya konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen siyasi süreci desteklediğini kaydeden Stoltenberg, ateşkes sağlanması ve silah ambargosunun uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Talep olması durumunda (AB'nin Libya'da insan kaçakçıları ile mücadele ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetlemek için kurulan) 'Sophia Operasyonuna daha fazla katkı sunabiliriz." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE OLMASA BAŞARIYI SAĞLAMAK MÜMKÜN OLMAZDI"

AP milletvekillerinin "Türkiye'nin önemini ve mevcut politikalarını sorgulayan" ısrarlı sorularına cevaben ise Stoltenberg, o dönemde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türk yetkililerle görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmanın ciddi oranda azaldığına işaret eden Stoltenberg, bu gelişmenin üzerine siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı."

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik


ORTDOĞU ÜLKELERİNİN NATO'YA DAHİL EDİLMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla rol almasına (NATOME) ilişkin çağrısına dair Stoltenberg bu konuda "açık fikirli" olduğunu ve ittifakın ne yapabileceğini görüşeceğini söyledi.

NATO'nun bölgede muharebe operasyonu taraftarı olmadığının altını çizen Stoltenberg, "Önlem almak müdahaleden daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta olduğunu gibi NATO'nun bölgede yerel güçlere eğitim verebileceğini kaydeden Stoltenberg, "Irak'ta şimdi yerel kapasiteyi güçlendirmezsek o zaman ileride tekrar muharip güç olarak dönmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

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