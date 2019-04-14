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Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

Fransa'da 2018'de temeli atılan ve 3 buçuk yıl içinde ibadete açılması planlanan Strazburg Eyüp Sultan Camisi 5 bin kapasiteli olacak.

DHA | 14.04.2019 - 12:41..
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Eyüp Sultan Külliyesi Başkanı Sebahattin Aydemir, cami ve külliyenin Avrupa Parlamentosu'na, İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne üç kilometre, Avrupa’nın en büyük katedraline ise iki kilometre mesafede olduğunu söyledi.

"AVRUPA'NIN VE BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK"

İnşaat alanında DHA’ya konuşan Aydemir, “Eyüp Sultan Külliyesi, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük camisi olacak, vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz’’ dedi.

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

Aydemir, sözlerine, “Strasburg Belediye Başkanı, ‘Burada Yahudilerin en büyük havrası var. Neden bir cami olmasın?’ diyerek caminin yapımı için müsaadesini verdi. Böyle bir müsaadeyi Avrupa’da hiçbir şehir, hiçbir belediye başkanı vermez. Allah iman versin, bizim gayretlerimizle onun da bir sözüyle bu iş oldu. İnşallah bitiririz” diyerek devam etti.

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

Cami arsasını üç etapta aldıklarını, toplamda 14,5 dönüm arsa üzerine külliyeyi inşa edeceklerini ifade eden Aydemir, bu alanda özel kolej, ilkokul ve ana sınıfı gibi okulların yer alıp, külliyenin doğumdan ölüme hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Aydemir, Strazburg Eyüp Sultan Külliyesi yanında bulunan 700 araçlık park alanının yarısının Strasburg Belediyesi tarafından tahsis edildiğini, külliye inşasının ise yaklaşık 30 milyon avroya mal olmasını beklediklerini kaydetti.

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük camisinin yapımı sürüyor

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