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Strazburg'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği belirtildi.

AA | 14.12.2018 - 02:23..
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti.

Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kentin en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

Fransa'da silahlı saldırı VİDEO

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