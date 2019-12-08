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Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Uçağa binmek isterken üst araması yapılan ve göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

İHA | 08.12.2019 - 11:51..
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Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan x-ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı.

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

STREÇLE SARMIŞ

Şüphelinin üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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