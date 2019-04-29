Su-57 nedir

Rus Hava Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi beklenen Su-57, 5'inci nesil bir savaş uçağı.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

5.8 SAAT UÇABİLİYOR

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza ulaşıyor.

Su-57, 5.8 saat uçabiliyor. 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabilen Su-57, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

Bir kişilik mürettebatın yer aldığı Su-57, sanal ikinci pilota bağlanabiliyor.

Su-57'nin ana bölmelerindeki silahlar şu şekilde sıralanıyor:

"K-77-1 orta menzilli havadan havaya füzesi,

K-37M uzun menzilli havadan havaya füzesi,

H-38ME yakın menzilli havadan karaya güdümlü uçak füzeleri,

H-58UŞKE havadan karaya anti radar füzesi,

KAB-500 güdümlü uçak bombası,

Uçaktan fırlatılan H-35UE taktik anti gemi füzesi."

Beşinci nesil çok amaçlı Su-57 avcı uçağı, aynı zamanda saldırı uçağı ve avcı uçağı fonksiyonlarını taşıyor.