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Su altına çadır kurup temizlik yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, farkındalık oluşturmak amacıyla su altında kurdukları kamp çadırının önünü temizledi.

AA | 01.07.2019 - 18:37..
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Özellikle tatil beldelerinde denizlerde kirlilik yaz aylarında artış gösteriyor. Buna dikkat çekmek isteyen bir grup, denize çadır kurup dip temizliği yaptılar.

ÇÖP TEMİZLEDİLER

İlçedeki bir dalış okulunda dalgıç olarak görev yapan Önder Diktaş ile Fırat Can Gedik, Dalyan Koyu'nda yaklaşık 5 metre derinliğe dalarak dipte çadır kurdu. Hemen ardından farkındalık oluşturmak amacıyla çadırın önündeki çöpleri toplayan dalgıçlar, "Deniz turizminin kalbi denizlerimizi koruyalım" yazılı döviz de açtı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gedik, yaz sezonuyla bölgeye çok sayıda tatilcinin geldiğini ve farklı yerlerde çadır kurulduğunu söyledi.

Su altına çadır kurup temizlik yaptılar

Tatillerinin ardından bazı kişilerin çadır kurdukları alanı temizlemeden gittiğini vurgulayan Gedik, "Biz de buna dikkat çekmek için bir etkinlik yaptık. Su altında kurduğumuz çadırın önündeki çöpleri topladık. Herkes tatilini temiz yapsın istiyoruz. Gittiğimiz yerlerde sadece ayak izlerimizi bırakacak şekilde tatil yapalım." dedi.

Su altında kurdukları çadırın önünü temizlediler VİDEO

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