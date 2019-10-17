taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8661
Euro
6.5303
Altın
1491.2
Borsa
94720.19
Gram Altın
280.966
Bitcoin
47420.3

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında JÖAK personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

İHA | 17.10.2019 - 16:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli olan 8 asker, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda derin dalış eğitimine katıldı. Eğitime katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

JÖAK PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Tedaviye alınan askeri personelden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit jandarmanın naaşı, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu VİDEO

3 ASKERİN DURUMU İYİ

Rahatsızlanan 3 asker ise; Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Diğer yandan Cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

349
Ece Üner'den asker selamı

Ece Üner'den asker selamı

116
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

185
Sıla'nın Nişantaşı tarzı

Sıla'nın Nişantaşı tarzı

357
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

317
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

305
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir