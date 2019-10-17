Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli olan 8 asker, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda derin dalış eğitimine katıldı. Eğitime katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
BAYGINLIK GEÇİRDİLER
Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
JÖAK PERSONELİ ŞEHİT OLDU
Tedaviye alınan askeri personelden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit jandarmanın naaşı, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Su altında eğitim yapan JÖAK personeli şehit oldu VİDEO
3 ASKERİN DURUMU İYİ
Rahatsızlanan 3 asker ise; Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Diğer yandan Cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.