Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu.

Sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçe adeta buz tuttu.

ARACI BUZ TUTTU, ÇARESİZCE EVİNE DÖNDÜ

Yollarda buzlanma meydana gelirken, bir sürücünün otomobili, kayıp yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü canını zor kurtarırken, bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tutunca, otomobil çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti.

3 DAHA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Öte yandan, Tufanbeyli'de aşırı soğuklar nedeniyle çatıdan sarkıtlar oluştu. Soğuk nedeniyle kartpostallık görüntüler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Soğuk havanın 3 gün devam edeceği öğrenildi.