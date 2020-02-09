taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil, buz tuttuğu için çıkartılamadı.

İHA | 09.02.2020 - 10:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu.

Sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçe adeta buz tuttu.

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

ARACI BUZ TUTTU, ÇARESİZCE EVİNE DÖNDÜ

Yollarda buzlanma meydana gelirken, bir sürücünün otomobili, kayıp yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü canını zor kurtarırken, bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tutunca, otomobil çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti.

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

3 DAHA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Öte yandan, Tufanbeyli'de aşırı soğuklar nedeniyle çatıdan sarkıtlar oluştu. Soğuk nedeniyle kartpostallık görüntüler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Soğuk havanın 3 gün devam edeceği öğrenildi.

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

İlginizi Çekebilir
Çocukların kartopu eğlencesine polis de katıldı
İstanbul'da az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca, ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.
Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda
Türkiye’de 50 binin üzerinde meslektaşının ay sonunu getiremediğini söyleyen Feyzioğlu, şartların iyileştirilmesini istedi.
Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak
Elazığ'da hasarlı binalardan taşınmak isteyen vatandaşlar fahiş nakliye ücretleriyle karşılaştı. Bunun üzerine jandarma devreye girdi.
Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, henüz bölgeye ulaşamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
186
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
32
Koruculardan bekçi statüsü talebi
Koruculardan bekçi statüsü talebi
219
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
118
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
104
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
45
MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz
MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir