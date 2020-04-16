Su bulunma ihtimali olan yeni bir öte gezegen keşfedildi

Kepler Uzay Teleskobu, 2018 yılında yakıtının bitmesiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Teleskobun içerisinde yer alan ve öte gezegenleri tespit etmek için tasarlanan bilgisayar programı Robovetter ise yeni bir öte gezegenin daha tespit edilmesini sağladı.

Robovetter'in yazılım hatalarını gözden geçiren gök bilimciler, yaşam için uygun bir öte gezegen keşfetti.

Bu işlem sırasında Kepler'in 2013'te sona eren ilk misyonunda yakaladığı bir geçiş gösterge verisinin, grubun Kepler-1649c ismini verdiği 300 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegen olduğu tespit edildi.

YAŞAMA ELVERİŞLİ OLABİLİR

Kayalık Kepler-1649c gezegeninin, suyun sıvı halde bulunmasını mümkün kılabilecek biçimde Goldilocks Bölgesi içinde yer aldığı belirtildi. Bu da gezegenin yaşama elverişli olma ihtimalini artırıyor.

Gezegenin, kızıl cüce yıldızının enerjisinin Dünya gibi yaklaşık yüzde 75'ini aldığı ve yıldızı etrafındaki bir turunu 19.5 günde tamamladığı kaydedildi.