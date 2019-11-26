Su çekilince bazilikanın kalıntıları ortaya çıktı

Bursa'daki İznik Gölü'nün 20 metre açığında 2 metre derinlikte bulunan ve 1.500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsü’nün (Archaeological Institute of America) tarafından “2014 Yılının En Önemli 10 Keşfi” arasında gösterilmişti.

Türkiye’nin ilk su altı arkeoloji müzesi olacağı açıklanan bazilikanın kalıntıları, gölde yaşanan kuraklığın ardından su üzerinden görülmeye başlandı.

YENİ TURİZM ROTALARI ORTAYA ÇIKACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi'yle ortaklaşa sürdürülen kazı faaliyetlerinin ardından bazilikanın su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceğini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Turistler yeni tecrübeler istiyor. Tarihin ilk turistleri olan İskoç şövalyeleri, İznik bazilikasını ziyaret etmelerinin işareti olarak su altı bazilikasına mühür bırakmış. Turist, şova düşkün olduğu için eko-turizm ve doğa sporları turizmine ağırlık verip, yeni turizm rotaları ortaya çıkaracağız." dedi.

1-2 SENE İÇERİSİNDE TAMAMEN SU ÜZERİNE ÇIKABİLİR

İznik Gölü'nde yaşanan çekilme bu hızla devam ederse 1-2 sene içerisinde, su altındaki bazilikanın tamamen su üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.