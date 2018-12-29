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Su için yaptıkları sondajda gaz buldular

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, belediyenin su bulmak için yaptığı sondaj çalışmasında, türü henüz belirlenemeyen bir gaza rastlandı.

İHA | 29.12.2018 - 22:59..
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İlçenin su ihtiyacını karşılamak için belediyenin yaptığı sondaj çalışmaları sırasında, Yeniçağa Gölü’ne yakın bir bölgede açılan kuyudaki suda, kabarcıklar çıktığı görüldü.

Su için yaptıkları sondajda gaz buldular

SUDAN GAZ ÇIKTIĞINI FARK ETTİLER

Kabarcıkların oluştuğu sudan gaz çıktığını fark eden Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve ekibi, borunun ağzını çakmakla ateşleyince gazın yandığıortaya çıktı.

Sondaj çalışmasını durduran ekipler, çıkan gazın türünün belirlenmesi için Maden Tetkik ve Arama (MTA) yetkililerinden, inceleme yapmak için yardım istedi.

Su için yaptıkları sondajda gaz buldular

"ÇAKMAĞI YAKINCA SU YANMAYA BAŞLADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, şunları söyledi:

“Biz Yeniçağa’da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temin ediyoruz. Sondaj vurup, çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımızda göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bir tane buraya, bir tane de şu anda pompaların olduğu yere kuyularımızı açtık. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık. Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca, suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan ağzı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlık bize, MTA’dan yetkililerin gönderileceğini ve bize yardımcı olunacağını söyledi. İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada rantabl bir şey varsa ilçemize, ve Bolumuza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar."

Su için yaptıkları sondajda gaz buldular

Su için yaptıkları sondajda gaz buldular

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